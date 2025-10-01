На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура подала новый иск к экс-руководителю МРСК Северного Кавказа

Суд в Москве рассмотрит новый иск к экс-главе МРСК Северного Кавказа Каитову
Матыцин Валерий/ТАСС

Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит новый антикоррупционный иск в отношении Магомеда Каитова, экс-главы ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК), его компаньона Даниила Лысенко, а также Андрея Жаркова. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступил административный иск Генеральной прокуратуры России к Магомеду Каитову, Даниилу Лысенко и Андрею Жаркову о взыскании имущества в доход государства», — подтвердили в суде.

До этого Черемушкинский районный суд Москвы уже удовлетворил аналогичное требование прокуратуры, постановив взыскать с Каитова активы на общую сумму свыше 14 млрд рублей, признав их имуществом, полученным незаконным путем.

По данным «Коммерсанта», следствие установило, что в период с 2006 по 2011 год, занимая должность руководителя МРСК, Каитов незаконно присвоил 4,26 млрд рублей. Схема хищения включала заключение фиктивных договоров и нецелевое использование федеральных средств. Похищенные средства были инвестированы в энергетические компании Ставропольского края и использованы для формирования личного холдинга Каитова.

Ранее суд в Северной Осетии арестовал семь росвгардейцев по делу о взятке.

