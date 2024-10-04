Косатки, второй раз застрявшие на мели на Камчатке, успешно пережили ночь

Спасатели помогли повторно застрявшим на мели на Камчатке косаткам пережить ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Соболевского муниципального района Андрея Воровского.

«Косатки успешно пережили ночь, но воды во время прилива — это порядка трех метров — все равно мало, чтобы они смогли выбраться самостоятельно. Согласовали действия с сотрудниками ГИМС и нашими волонтерами — если они все же не уйдут в море по большой воде, будем пытаться вытолкнуть их небольшим неводом по одному к устьям. Времени у нас немного», — рассказал Воровский.

По мнению специалистов Кроноцкого заповедника, косатки не справились с расчетом скорости отлива при охоте на мелководье, из-за чего и оказались в западне на мели. Министр по ЧС Камчатки Сергей Лебедев заявил, что спасатели МЧС на протяжении уже двух суток постоянно поливают косаток водой, сами находясь по пояс в холодной воде.

До этого на Камчатке спасатели добрались до находящихся на мелководье косаток.

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