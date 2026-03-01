Школьница упала с высоты в заброшенном здании в Саратовской области

В Балаково 14-летняя девочка получила травмы, упав с высоты в недострое

В Саратовской области 14-летняя получила травмы, упав с высоты в заброшенном здании, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 28 февраля на территории недостроенного здания на Саратовском шоссе, 58, в Балаково. Школьница оступилась и упала в провал между вторым и третьим этажами заброшки.

Как стало известно порталу «СарБК», несовершеннолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины и ушибы. Ее доставили в местную больницу, где в настоящее время оказывают необходимую помощь.

Начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Устанавливается, как ребенок попал в заброшенное здание и почему опасный объект не охраняется. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту травмирования ребенка.

