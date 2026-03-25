Московский аэропорт временно перешел на особый режим работы

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

»Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, пресс-служба предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов.

Накануне вечером в Шереметьево также вводили временные ограничения в связи с действием сигнала «ковер». В 6:33 по московскому времени в пресс-службе Росавиации сообщили о возвращении аэропорта к прежнему режиму работы.

Ранее в Пулково сняли ограничения на полеты.

 
