В аэропорту Внуково отменили временные ограничения

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В московском аэропорту Внуково отменили временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщил Кореняко.

Днем 25 марта сообщалось, что московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями полетов. Чаще всего ограничения вводят из-за режима опасности атаки БПЛА.

До этого сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, пресс-служба предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов.

Ранее в Пулково сняли ограничения на полеты.