У россиянки забрали машину, пригласив ее на фотосессию

В Тюмени женщину пригласили на фотосессию и забрали у нее машину

В Тюмени 31-летнюю женщину пригласили на фотосессию, а затем лишили машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщина обналичила материнский капитал и вложила деньги в дом, непригодный для проживания. После этого суд обязал ее вернуть 433 тысячи рублей в Пенсионный фонд для нужд детей — приставы установили, что собственного жилья у нее нет, а автомобиль в собственности имеется. Однако должница заявила, что она якобы не знает, где он.

Сотрудники нашли женщину в соцсетях — она подрабатывала мобильной фотосъемкой. Приставы заказали у нее фотосессию, арендовали студию и пригласили на встречу. Должница приехала туда на своем автомобиле, который тут же арестовали и эвакуировали на спецстоянку. Теперь его выставят на продажу, если женщина не погасит долг.

