В российском городе обнаружили желтого кота

В Крыму обнаружили кота, покрашенного в желтый цвет

В Крыму обнаружили кота, которого покрасили в желтый цвет. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

Инцидент произошел на улице Сурикова в курортном городе Алупка. Жители обнаружили покрашенное в желтый цвет животное в сильном стрессе — кот чешется, краска залила уши и морду. В соцсетях пользователи выражают возмущение и предполагают, что над животным издевались дети.

До этого школьница из Улан-Удэ издевалась над котом и дважды сбросила его с большой высоты. О дальнейшей судьбе животного не сообщается.

Ранее дети из поселка в Челябинской области распяли собаку, повесили кота и забили палкой ежа.