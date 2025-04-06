Школьница из Улан-Удэ издевалась над котом и сбросила его с 8-го этажа

В Улан-Удэ девочка сбросила кота с 8-го этажа и добила его палкой

В Улан-Удэ девочка издевалась над котом и сбросила его с 8-го этажа, сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

Где и когда именно произошло ЧП, не уточняется. Известно, что школьница издевалась над бездомным котом, который пригрелся в подъезде многоэтажки.

Сначала девочка подобрала кота и выбросила его во двор дома с большой высоты. Тогда взрослые сделали школьнице замечание, и ребенок ушел, забрав животное с собой. Затем она снова отправила кота в полет, а затем, по словам очевидцев, избила его палкой.

О дальнейшей судьбе животного не сообщается. Комментаторы осудили опасные интересы ребенка и потребовали наказания для него.

В начале апреля житель Уфы жестоко избил свою собаку в лифте и попал на видео. Мужчина пинком загнал животное в кабину лифта и продолжил избивать его ногой. Соседи живодера требуют привлечения его к уголовной ответственности.

Ранее в Краснодарском крае неизвестный перемотал скотчем лапы и морду собаки и бросил ее в яму.