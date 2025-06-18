Дети из поселка в Челябинской области распяли собаку, повесили кота и забили палкой ежа

Дети-садисты повесили кота, распяли собаку и забили палкой ежа в Челябинской области, сообщает районная газета «Всходы».

ЧП произошло в поселке Южном Нагайбакского района. Недавно там появилась группа детей, которые громят дома и бани. Владельцы жалуются, что после визита малолетних хулиганов внутри все сломано, разбросано и разбито. Там же несовершеннолетние устраивают пытки над животными.

«Неизвестными подростками был повешен котенок, живший на одном из участков, также дети забили <...> палкой ежика, а недавно была распята бродячая собака», — узнали журналисты.

Полицейские уже занимаются расследованием инцидентов, с одной из причастных к актам насилия в настоящее время работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в Мариуполе живодер стер маленькую собаку об асфальт и попал на видео.