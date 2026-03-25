Юноша и женщина стали жертвами атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при ударах дронов ВСУ погибли юноша и женщина
В Белгородской области два мирных жителя стали жертвами атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по мотоциклу, которым управлял 18-летний юноша. Он умер на месте от полученных ранений.

«В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина», — написал чиновник.

Также он заявил, что водитель этой машины получил множественные осколочные ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Мужчину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

25 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Хомутовском районе в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, пострадали 14 человек. По его словам, удары были нанесены по предприятию ООО «Велес-агро» в селе Гламаздино. Чиновник уточнил, что все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

Ранее ВСУ массированно атаковали Белгород.

 
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
