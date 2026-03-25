Бывший член генсовета «Деловой России» арестован в Иваново по делу об ОПГ

Бывшего члена генерального совета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина арестовали в Иваново по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это Сергей Малофейкин», — подтвердил агенству собеседник в правоохранительных органах информацию об аресте в Иваново руководителя преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

До этого сообщалось, что Малофейкин подозревается в организации преступного сообщества и обналичивании более 2 млрд рублей. Отмечалось, что в ходе обыска у него изъяли крупные суммы наличными в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Сам дом Малофейкина и три его автомобиля описаны для возможного последующего погашения ущерба, если такое решение примет суд.

Предварительно, 15 человек в составе ОПГ обналичивали деньги в нескольких регионах РФ, причем последние три года их основной клиентурой были компании, связанные с ГК «Самолет».

