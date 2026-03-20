Хозяину сети «Погода в доме» дали 9 лет строгого режима за обналичивание денег

Основателя сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпова приговорили к 9 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот денег. Об решении Ленинского райсуда Ульяновска сообщила областная прокуратура в Telegram-канале.

Помимо лишения свободы бизнесмен приговорен к выплате штрафа в размере 1 млн рублей. Его адвокат Евгения Гобенко анонсировала обжалование приговора после изучения его полного текста, отметив, что часть доказательств была собрана с нарушением закона.

По версии следствия, предприниматель организовал деятельность по обналичиванию денежных средств в обход официальных банковских структур. Клиентам предлагалась комиссия от 4% до 8%, а общий доход преступного сообщества составил 23,8 млн рублей.

Вместе с Латыповым осуждены еще 13 человек — сотрудник полиции и 12 человек, включая родственников и знакомых, — которых он вовлек в свою ОПС. Они получили от 4,5 до 8 лет лишения свободы со штрафами, двое — три года условно.

В последнем слове бизнесмен заявил, что в СИЗО «все осознал, переосмыслил ценности жизни», и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Латыпов известен как основатель сети по торговле бытовой техникой и газовым оборудованием. Магазины сети «Погода в доме» работали в нескольких регионах, включая Самарскую, Ростовскую области, Татарстан, Мордовию, Краснодарский и Алтайский края.

Ранее предпринимателя осудили за мошенничество с горелками для военных на СВО.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!