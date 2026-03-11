Размер шрифта
На видео сняли жесткую посадку самолета на Пхукете

Жесткая посадка самолета в аэропорту Пхукета попала на видео

Пассажирский самолет «взбороздил» посадочную полосу во время жесткой посадки в аэропорту Пхукета. Кадры с моментом приземления авиалайнера опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, самолет авиакомпании Air India Express совершал рейс из Индии на тайский остров Пхукет. Во время посадки самолета оказались полностью разрушены шасси. На записи можно увидеть, что при соприкосновении с землей самолет пару раз подпрыгнул, а затем на «брюхе» прокатился по полосе. Информации о пострадавших нет.

В связи со случившимся аэропорт Пхукета временно закрыли из-за того, что взлетно-посадочная полоса оказалась заблокирована. Рейсы задержали минимум на пять – семь часов. В том числе вовремя не смогли вылететь самолеты в Екатеринбург, в Москву и Казань. В Baza отметили, что даже когда борт индийской авиакомпании уберут с полосы, последствия ЧП будут устранять до ночи.

До этого пассажирский самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана вскоре после вылета из аэропорта Могадишо в Сомали. Командир воздушного судна обнаружил техническую неисправность, в связи с чем решил вернуться. Однако во время посадки авиалайнер вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил ограждение и оказался на мелководье. На борту находились 55 человек. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

Ранее в США самолет протаранил автомобили во время аварийной посадки на оживленную дорогу.

 
