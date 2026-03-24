В Германии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Германии и Испании двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом говорится на сайте ведомства.

В городе Райне на западе ФРГ была задержана гражданка Румынии Алла С., а в Испании — украинец Сергей Н. В их жилых помещениях прошли обыски.

По данным немецкого ведомства, Сергей следил за человеком, поставляющим беспилотники на Украину. Утверждается, что он вел съемку объекта, действовал по поручению разведки РФ. После переезда украинца в Испанию, его обязанности стала выполнять Алла.

Алла скоро предстанет перед судом, Сергея тоже ждет процесс, но после того, как его передадут в Германию из Испании.

В феврале суд в Эстонии приговорил гражданина Израиля Анатолия Привалова к 6,5 года тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России. 50-летнего жителя Ида-Вирумаа признали виновным в сборе и передаче информации России.

Ранее в Германии женщину с гражданством Украины заподозрили в шпионаже в пользу России.