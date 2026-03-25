Московский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», — говорится в публикации.

В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании.

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. В аэропорту Шереметьево ограничения на полеты сняли.

Также ограничения на полеты сняли в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. В ведомстве пояснили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.