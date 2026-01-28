Размер шрифта
Россиянин ударил ножом возлюбленную, которой симпатизировал ее коллега

Ревнивец из Пензенской области ранил сожительницу, которую приревновал к коллеге
В Пензенской области мужчина из ревности напал на подругу с ножом, сообщает полиция региона.

Недавно 43-летняя жительница Неверкинского района попала в больницу с ножевым ранением спины. Женщина заявила, что пострадала от рук своего 59-летнего сожителя. Партнер устроил сцену ревности и вонзил ей в спину нож. Нападавшего задержали, и на допросе он дал признательные показания.

«Он пояснил, что в ходе распития спиртных напитков женщина рассказала ему о том, что на работе ей начал оказывать знаки внимания новый коллега. Подозреваемому это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт, после которого заявительница ушла в свою комнату спать. Разозлившись, злоумышленник взял нож, проследовал за сожительницей и ударил ее им в спину», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

До этого ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Жертва подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с супругом, но судья отказал в этом домашнему тирану.

Ранее россиянин напал с ножом на женщину, которая отказалась с ним познакомиться.
 
