В Башкирии осудили депутата за попытку отправить знакомую на СВО

Депутата Локотченко отправили в тюрьму на 10 лет в Уфе за мошенничество и взятки

Советский районный суд Уфы вынес приговор депутату госсобрания Башкирии Алексею Локотченко, его признали виновным во взяточнистве и попытке мошенничества. Локотченко пытался фиктивно отправить на СВО свою знакомую, передает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram-канале.

Отмечается, что уфимкий парламентарий получил 10 лет колонии строго режима. По версии следствия, подсудимый и его знакомый предложили женщине, в отношении которой велось уголовное преследование, выступить посредником при передаче взятки должностным лицам Министерства обороны России.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, Локотченко пообещал своей знакомой заключить фиктивный контракт о прохождении военной службы без фактического е е несения. За эту незаконную услугу депутат просил у нее 10 млн рублей, также он сказал передать 200 тыс. рублей в качестве взятки военному комиссару за выдачу военного билета. При этом, как выяснилось в суде, передавать деньги должностному лицу он не намеревался.

