Юрист объяснил, могут ли коллекторы звонить родственникам должника

У коллекторов нет права звонить родственникам и знакомым должника, которые не имеют отношения к его задолженности. По закону обратиться можно только к людям, указанным в кредитном договоре в качестве поручителей или созаемщиков, а также к супругу или наследникам неплательщика, если тот не выходит на связь. При этом сделать это позволено лишь один раз, чтобы уточнить информацию о должнике. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Специалист отметил, что в России деятельность коллекторов регулирует Федеральный закон 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В нем прописаны все ограничения, в числе которых допустимое количество личных звонков и сообщений в неделю, а также разрешенные средства коммуникации.

По словам юриста, у коллекторов нет реальных полномочий, поэтому они не могут звонить родственникам, друзьям или просто знакомым должника без письменного согласия. Коллекторские организации обязаны взыскивать долги в соответствии с действующим законодательством.

«Исключениями являются только случаи, когда родственник или знакомый указан в кредитном договоре или договоре микрозайма как поручитель или созаемщик. Тогда он несет солидарную ответственность с заемщиком и считается полноценным контактным лицом, к которому можно обратиться, если условия договора нарушаются», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что во всех перечисленных случаях представители коллекторской организации должны звонить не более одного раза, чтобы узнать контактные данные и местонахождение должника. При этом собеседник может отказаться вести диалог.

Если же человеку поступают звонки и сообщения от коллектором без законных оснований, он может потребовать удалить свой номер телефона и направить жалобу ФССП, Роспотребнадзор, Банк России и профильные саморегулируемые организации, а при наличии угроз он может обратиться в МВД.

Ранее стало известно, что в России ожидают появления жалобщиков на коллекторов.