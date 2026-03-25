В Литве не стали лишать россиян и белорусов права голоса на выборах

LRT: сейм Литвы отклонил запрет на участие россиян и белорусов в местных выборах

Сейм Литвы не стал принимать инициативу оппозиционных депутатов о лишении россиян и белорусов права голоса на местных выборах. Об этом сообщает LRT.

Согласно документу, консерваторы предлагали запретить постоянное проживание граждан России и Белоруссии в стране, а также лишить их права голоса и выдвижения кандидатур на муниципальных выборах.

За запрет проголосовали 28 членов Сейма, столько же парламентариев высказалось против, а 14 человек — воздержались.

В декабре Литва аннулировала вид на жительство (ВНЖ) 145 россиянам в связи с их поездками в Россию и Белоруссию чаще одного раза в три календарных месяца.

До этого министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович распорядился ввести в действие обновленную процедуру контроля за гражданами Российской Федерации, осуществляющими транзит через территорию Литвы в Калининградскую область.

