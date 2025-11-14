ELTA: Литва усиливает контроль над россиянами, едущими транзитом в Калининград

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович своим распоряжением ввел в действие обновленную процедуру контроля за гражданами Российской Федерации, осуществляющими транзит через территорию Литвы в Калининградскую область. Об этом сообщает агентство ELTA.

Согласно информации агентства, теперь пограничная служба, литовская полиция и служба общественной безопасности будут тесно сотрудничать в осуществлении надзора за транзитным потоком и реагировании на возникающие происшествия.

«Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб. Наша цель – оперативное реагирование служб на любые нарушения или подозрительные ситуации», — цитирует агентство Кондратовича.

Подчеркивается, что новая система контроля позволит расширить обмен данными между ведомствами, а также организовать совместные тренировки для улучшения скоординированности действий.

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия будет вынуждена вступить в войну с Европой, если Калининградская область окажется в полной блокаде.

Ранее в министерстве иностранных дел Литвы заявили о праве республики на блокаду Калининградского транзита.