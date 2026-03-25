Россиянам рассказали, как правильно защитить рассаду от «черной ножки»

Агроном Лагута: защитить растения от «черной ножки» поможет древесная зола
Заболевание «черная ножка» способно уничтожить рассаду всего за несколько дней. Защитить растения от такой опасности получится с помощью грамотного ухода. Об этом aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

По словам специалиста, одним из наиболее простых и доступных средств защиты от этого заболевания является древесная зола, выполняющая несколько полезных функций. Она делает поверхность почвы более сухой, укрепляет ткани молодых растений, препятствует развитию гнили, снижая кислотность грунта, а также обогащает субстрат минералами.

Агроном объяснил, что древесную золу необходимо аккуратно рассыпать тонким слоем по всей поверхности грунта.

«Такой прием помогает снизить риск развития грибковых инфекций и одновременно улучшает питание рассады», — отметил он.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что перед началом дачного сезона нужно провести дезинфекцию в теплице и обновить верхний слой грунта. По ее словам, слои почвы необходимо обновлять один раз в три года, так как посадки со временем истощают землю и забирают из нее питательные вещества.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, какую рассаду нужно подготовить в апреле.

 
