Жителям Подмосковья рассказали, какую рассаду нужно подготовить в апреле

В Московской области в апреле нужно дачникам нужно заняться подготовкой рассады. В том числе в этот период следует высадить некоторые цветы и овощи, рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

В числе цветов, подходящих для высадки в рассаде в апреле, она назвала лобелию, бальзамин, агератум, настурцию, тагетес (бархатцы»).
Также нужно заняться подготовкой рассады овощей, отметила специалист.

«С 1 по 12 апреля сажают на рассаду томаты, чтобы к концу мая высадить их в грунт. Примерно в середине апреля — капусту», — пояснила агроном.

Кроме того, она посоветовала высадить в рассаду брокколи, цветную капусту, амарант, бальзамин, душистый горошек, кукурузу, подсолнечник и лук-севок.

«Если у севка начнется срок вегетации в это время, то его минуют все болезни, которые наступают в июле, например, мучнистая роса», — отметила эксперт.

Кроме того, агроном отметила, что с апреля до середины мая следует заняться подготовкой теплиц, в том числе перекопать грядки, забить их прошлогодней листвой и компостом. Это позволит земле прогреться, в результате чего рассада лучше приживется, пояснила Тихонова. На также порекомендовала ориентироваться при высадке не на лунные фазы, а на агротехнические сроки.

«Еще нужно помнить, что рассаду в Подмосковье сажают ради удлинения срока вегетации: это не климат южной страны, где семена можно сажать сразу в грунт, — подчеркнула агроном. — То же самое касается цветов. Если не делать рассаду, они не успеют зацвести до конца лета».

До этого депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Газете.Ru», что март – это самое подходящее время для посева среднеранних сортов томатов, лука-порея, корневого сельдерея, ранних сортов капусты и базилика. Кроме овощей и зелени в марте можно начинать посев цветов — однолетних астр, бархатцев, цинний, львиного зева, душистого табака и флокса, добавил глава союза дачников.

