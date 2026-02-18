В Татарстане школьник напал на одноклассника с ножом

В Татарстане дети подрались и едва не устроили поножовщину в школе

В Набережных Челнах школьник напал на одноклассника с ножом, сообщает издание KazanFirst.

Инцидент произошел еще 23 января в одной из челнинских школ, однако известно о нем стало только сейчас. Установлено, что прошлой осенью между подростками, которые занимались в одной спортивной секции, сложились неприязненные отношения.

Один из них пришел в тот день на уроки с ножом в рюкзаке. Все закончилось дракой, которую остановил сотрудник образовательного учреждения, в результате обошлось без пострадавших

О случившемся сообщили в дежурную часть отдела полиции № 4 (Электротехнический). После проверки к административной ответственности привлекли родителей зачинщика конфликта.

По данным Mash Iptash, с декабря прошлого года в здании нет охраны. Директор школы не прокомментировала эту информацию, родители учеников уверены, что нападение можно было предотвратить.

