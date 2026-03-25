Юрист объяснил, почему заброшенный дачный участок подлежит изъятию

Закон позволяет государству изымать дачные участки, за которыми годами не ухаживают собственники. Об этом в интервью Tsargrad.tv напомнил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин.

Он отметил, что бесхозные участки часто превращены в свалки, на них длительное время не осуществляется покос травы, распространяются вредные растения, такие как борщевик, а также размножаются грызуны.

«Органы местной власти имеют право через суд изъять участок. Но изъятие, следует понимать, это не конфискация, это не наказание в виде лишения права собственности. Изъятие должно повлечь за собой впоследствии продажу этого участка с торгов и компенсацию ущерба за минусом приведения его в надлежащий вид и возвращение оставшейся суммы денег», — сказал Крохин.

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин до этого говорил, что основания для изъятия участков стали более формализованными: с 1 сентября 2025 года действует правительственное постановление, которое закрепило признаки неиспользования земли, а с 1 марта 2026 года правообладатели обязаны проводить мероприятия по защите участков от опасных инвазивных растений и их уничтожению.

