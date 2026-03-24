Дачникам рассказали, как вдвое ускорить рост рассады

Садовод Самойлова: рассада под солнцем растет вдвое быстрее
Чтобы значительно ускорить рост рассады в домашних условиях, необходима мощная лампа, но лучше всего — естественный солнечный свет. Об этом в интервью РИАМО сообщила преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова.

«С естественными солнечными лучами не сравнится ни одна профессиональная, пусть даже самая мощная лампа. Если есть возможность, выносите в дневные часы на лоджию при условии, что она застекленная и температура там не ниже 16 градусов. Рассада начнет расти в два раза быстрее после пребывания на солнышке», — сказала эксперт.

Что касается удобрений, к ним лучше относиться с осторожностью, поскольку они могут погубить рассаду. Дозу вещества, по ее словам, следует уменьшать в два раза от указанной в инструкции.

Агроном Денис Терентьев до этого говорил, что рассаду можно вырастить без использования химических удобрений, если следовать ряду правил. В первую очередь большое значение имеет качественный субстрат. Для рассады подходит рыхлая почвенная смесь на основе торфа, компоста и перегноя, отметил он.

Ранее россиянам рассказали, какие овощи можно сажать в марте.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

