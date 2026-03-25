Россиянам объяснили, можно ли получить штраф за ночную стирку

Любые бытовые шумы в ночное время (с 23:00 до 7:00) не должны превышать 40 дБ. Если стиральная машина создает больший шум, и его удастся зафиксировать, то по закону возможен штраф в размере 1 тысячи рублей. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин.

Однако, по его словам, на практике получить наказание практически невозможно, поскольку шанс на то, что специалисты Роспотребнадзора оперативно приедут и произведут замер шума, крайне мал.

«Полиция вообще не приедет, полиция по такому вызову вообще не приедет, более того, надо помнить, что полиция после 23:00 не имеет права беспокоить граждан. То есть если не совершается преступление, грабеж, убийство, увечье, тяжкое преступление, полиция даже не имеет права стучаться, беспокоить», — отметил Крохин.

Заведующий лабораторией терагерцовой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков до этого объяснил, почему стиральная машина «прыгает» во время работы и чем это опасно. По его словам, основная причина вибрации — нарушение распределения массы внутри вращающегося барабана.

Постоянная тряска с ускорением, сравнимым или превышающим ускорение свободного падения в отдельных узлах барабана при сильном дисбалансе, приводит к усталости металла, ослаблению сварных швов и крепежных соединений, предупредил специалист.

