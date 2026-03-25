Врач объяснила, как неправильное похудение уничтожает обмен веществ

Для сброса лишнего веса важно правильно выстроить рацион питания, отталкиваясь от физиологических особенностей человека. Учитываться должны генетические факторы, вкусы, переносимость продуктов. Неграмотное похудение, экспресс-диеты грозят нарушением обменных процессов и гормональными сбоями, что в итоге не только не поможет привести фигуру в форму, но и серьезно ухудшит здоровье, предупредила в беседе с 360.ru диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Исследования показали, что организм способен приспосабливаться к режиму и питанию, причем даже жировая клетка склонна к запоминанию, поэтому пытаться резко перестроиться – это не выход, отметила врач. Она раскритиковала подход, при котором люди стараются быстрее похудеть к какому-то событию или к лету, пояснив, что так можно лишь нанести вред здоровью.

«Организм стремится к равновесию и пытается сохранить его любыми путями. Если мы пытаемся сбить его, вогнать в стресс, внезапно начав худеть, то потом, когда мы уже будем довольны собой и потихоньку начнем сходить с диеты, жир может лечь как попало, неровностями, да еще парочка килограммов про запас придут», — подчеркнула диетолог.

При длительном стрессе организм начнет запасать жировую ткань, обменные процессы замедлятся. У женщин это приведет к резкому падению эстрогена, что ударит по сердечно-сосудистой системе и костной ткани. Более того, это спровоцирует разрушение белковой ткани, а не жировой, а из организма начнут выводиться кальций и магний, пояснила Соломатина.

Даже попытка питаться полезной едой сидя, например, на монодиете чревата тем, что кишечник не получит клетчатку, а значит не будет полезных бактерий, помогающих похудеть – их место займут патогены, размножающиеся в сахаре, из-за чего человеку всегда будет хотеться сладкого.

Врач призвала россиян мыслить стратегически на перспективу, стремясь в первую очередь не сделать фигуру красивой к пляжному сезону, а сохранить здоровье.

До этого врач-терапевт Наталья Лаврентьева рассказала, что экстремальные диеты не позволят добиться эффективного результата в похудении, поскольку резкий дефицит нутриентов после изобилия продуктов приведет к гормональному сбою. По ее словам, лучше регулировать гликемический индекс продуктов, чтобы избегать резких скачков сахара, которые и провоцируют неконтролируемое чувство голода.

