Жителям США предрекли резкий рост заболеваний из-за новой пирамиды питания

Американский Минздрав выпустил новые рекомендации по питанию, призвав жителей отказаться от ультраобработанной пищи и сахара и начать активнее есть мясо, морепродукты и молочку. Хотя с помощью «пирамиды питания» власти пытаются научить общество питаться более правильно, на самом деле такой тип диеты грозит дефицитом полезных веществ и ростом хронических заболеваний, заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По сути, призыв властей к жителям США очень консервативен и заключается в переходе на «настоящую еду». Но это соответствует современным тенденциям адептов диет – таких, как карнивор и кето, основанных на потреблении животных белков и насыщенных жиров. В приоритете возводятся жирные сыры, молоко, масло, творог и сливки, а также говяжий жир, что потенциально связано с массой рисков, отметила врач.

«Многочисленные исследования доказывают связь между красным мясом, цельными молочными продуктами и увеличением риска развития основных хронических заболеваний, — пояснила она. — В данном случае стоит обратить внимание на качество белка: если мясо, то постное, если термообработка, то избегать жарки на масле».

В новой пирамиде питания в слабой позиции оказались бобовые, соя, орехи, семена и крупы, что является наиболее крупным упущением, считает диетолог. Это продукты с высокой питательной ценностью, углеводами, витаминами, микроэлементами, подчеркнула она.

Что касается призыва снизить потребление сахара и ультраобработанной пищи, то это выглядит странно на фоне слабого представления в пирамиде способных заменить их полезных продуктов – например, цельнозерновых, считает Дианова. Она также отметила, что многие обработанные продукты полезнее натуральных – например, соевое молоко лучше коровьего, поэтому все не столь однозначно. Кроме того, врач подчеркнула важность следования «правилу тарелки», согласно которому каждый прием пищи должен состоять на четверть из белка, на четверть – из сложных углеводов и на 50% из овощей, фруктов и ягод.

