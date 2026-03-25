Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителям США предрекли резкий рост заболеваний из-за новой пирамиды питания

Диетолог Дианова раскрыла риски питания по рекомендациям властей США
Valery_Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Американский Минздрав выпустил новые рекомендации по питанию, призвав жителей отказаться от ультраобработанной пищи и сахара и начать активнее есть мясо, морепродукты и молочку. Хотя с помощью «пирамиды питания» власти пытаются научить общество питаться более правильно, на самом деле такой тип диеты грозит дефицитом полезных веществ и ростом хронических заболеваний, заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По сути, призыв властей к жителям США очень консервативен и заключается в переходе на «настоящую еду». Но это соответствует современным тенденциям адептов диет – таких, как карнивор и кето, основанных на потреблении животных белков и насыщенных жиров. В приоритете возводятся жирные сыры, молоко, масло, творог и сливки, а также говяжий жир, что потенциально связано с массой рисков, отметила врач.

«Многочисленные исследования доказывают связь между красным мясом, цельными молочными продуктами и увеличением риска развития основных хронических заболеваний, — пояснила она. — В данном случае стоит обратить внимание на качество белка: если мясо, то постное, если термообработка, то избегать жарки на масле».

В новой пирамиде питания в слабой позиции оказались бобовые, соя, орехи, семена и крупы, что является наиболее крупным упущением, считает диетолог. Это продукты с высокой питательной ценностью, углеводами, витаминами, микроэлементами, подчеркнула она.

Что касается призыва снизить потребление сахара и ультраобработанной пищи, то это выглядит странно на фоне слабого представления в пирамиде способных заменить их полезных продуктов – например, цельнозерновых, считает Дианова. Она также отметила, что многие обработанные продукты полезнее натуральных – например, соевое молоко лучше коровьего, поэтому все не столь однозначно. Кроме того, врач подчеркнула важность следования «правилу тарелки», согласно которому каждый прием пищи должен состоять на четверть из белка, на четверть – из сложных углеводов и на 50% из овощей, фруктов и ягод.

Ранее врач объяснила, чем заменить строгие диеты для похудения.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!