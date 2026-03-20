Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснила, чем заменить строгие диеты для похудения

Врач Лаврентьева: строгие диеты не помогут похудеть
Rui Elena/Shutterstock/FOTODOM

Экстремальные диеты не позволят добиться эффективного результата в похудении, поскольку резкий дефицит нутриентов после изобилия продуктов приведет к гормональному сбою. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, лучше регулировать гликемический индекс продуктов, чтобы избегать резких скачков сахара, которые и провоцируют неконтролируемое чувство голода. Врач пояснила, что в этом случае человек научится управлять инсулиновым капканом.

Так, например, после праздников или застолий можно сделать акцент на ограничении углеводов до 50 г в день и полном отказе от сладкой газировки. Вместо фруктов лучше есть больше овощей, так как избыток фруктозы во второй половине дня может заблокировать липолиз.

«В моей практике я часто вижу последствия резкого перехода от застолий к голоданию. Организм воспринимает это как биологическую угрозу. Гораздо эффективнее заменить соль ароматными специями и добавить качественную клетчатку — это естественным образом устранит отеки и поддержит работу ЖКТ без лишнего стресса для надпочечников», — заключила Лаврентьева.

Американские ученые до этого доказали, что строгая кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов может нормализовать уровень сахара в крови и улучшить работу мышц — по крайней мере, у мышей. Особенно выраженный эффект наблюдался при сочетании диеты с физическими нагрузками.

Ранее была названа диета для защиты от лишнего веса во время менопаузы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!