Врач объяснила, чем заменить строгие диеты для похудения

Экстремальные диеты не позволят добиться эффективного результата в похудении, поскольку резкий дефицит нутриентов после изобилия продуктов приведет к гормональному сбою. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, лучше регулировать гликемический индекс продуктов, чтобы избегать резких скачков сахара, которые и провоцируют неконтролируемое чувство голода. Врач пояснила, что в этом случае человек научится управлять инсулиновым капканом.

Так, например, после праздников или застолий можно сделать акцент на ограничении углеводов до 50 г в день и полном отказе от сладкой газировки. Вместо фруктов лучше есть больше овощей, так как избыток фруктозы во второй половине дня может заблокировать липолиз.

«В моей практике я часто вижу последствия резкого перехода от застолий к голоданию. Организм воспринимает это как биологическую угрозу. Гораздо эффективнее заменить соль ароматными специями и добавить качественную клетчатку — это естественным образом устранит отеки и поддержит работу ЖКТ без лишнего стресса для надпочечников», — заключила Лаврентьева.

Американские ученые до этого доказали, что строгая кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов может нормализовать уровень сахара в крови и улучшить работу мышц — по крайней мере, у мышей. Особенно выраженный эффект наблюдался при сочетании диеты с физическими нагрузками.

