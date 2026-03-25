Эксперт рассказала о росте числа случаев кибербуллинга среди подростков

Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году число случаев трави в интернете с участием несовершеннолетних россиян увеличилось на 14%. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина.

Эксперт подчеркнула, что с каждым годом кибербуллинг приобретает все более сложные формы. Всего в прошлом году оказалось выявлено примерно 10 тысяч резонансных случаев с участием подростков.

«Более того, темпы роста угрозы ускорились: только за три месяца, с ноября 2025 по январь 2026 года, количество резонансных случаев превысило 1,5 тысячи», — рассказала она.

Кроме того, по словам специалиста, злоумышленники начали активно использовать искусственный интеллект (ИИ), который делает травлю еще изощреннее.

Клинический психолог Дарья Яушева до этого говорила, что родителям следует регулировать, как ребенок проводит время в интернете, чтобы защитить его от возможной травли. По словам эксперта, важно блокировать всех агрессоров и отправлять жалобы на них администрации платформы. Также необходимо научить детей делать скриншоты переписок и сохранять голосовые сообщения или видео, с которыми можно обратиться за помощью к сотрудникам школы или в полицию.

Ранее были раскрыты условия перевода российских школьников-буллеров в спецучреждения.

 
Камила Валиева вернулась после дисквалификации. Как фигуристка жила во время бана
