Психолог объяснила, как защитить детей от травли в интернете

Родителям важно регулировать, как ребенок проводит время в интернете, чтобы защитить его от возможной травли. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

По ее словам, стоит блокировать всех агрессоров и отправлять жалобы на них администрации платформы. Кроме того, стоит научить детей делать скриншоты переписок, сохранять голосовые сообщения или видео, с которыми можно обратиться в полицию, к директору школы или учителю.

«Также необходимо помочь человеку, особенно ребенку, правильно выразить свои эмоции. Злость — естественная реакция, и ее важно канализировать экологично: через разговор с близкими, психологом, письменные практики или физическую активность. Это помогает вернуть ощущение собственной силы», — пояснила Яушева.

Психолог призвала вести открытый диалог с ребенком без упреков и осуждения, чтобы он мог доверять взрослым.

Накануне инициативная группа депутатов от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Закон предполагает наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и СМИ. Под травлей подразумеваются повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

Ранее в Госдуме призвали не оперировать терминами из TikTok для защиты детей от травли в сети.