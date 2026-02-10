Размер шрифта
Раскрыты условия перевода российских школьников-буллеров в спецучреждения

Омбудсмен Оболонский: иногда учеников нужно отправлять в спецшколы на воспитание
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В российских школах нужно внедрить механизм, который позволит руководству направлять проблемных учащихся, провоцирующих буллинг, в спецшколы. В этом нет ничего удивительного, так как в подобных учреждениях с ними будут проводить особую работу, а в силу такие меры будут вступать при неоднократных проблемах, заявил член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

Спецшкола должна быть снабжена серьезной охраной, в ее штате должны работать профессиональные психологи. Что касается непосредственно перевода детей, то при однократной ситуации с буллингом можно повременить с этим, сначала проведя профилактическую работу, в том числе с родителями проблемного подростка. Но если история повторяется, то такому ребенку нужны особые условия, убежден специалист.

«Конечно, тогда подростку нужно специальное учреждение, где трудные подростки. В таких специализированных школах работают со сложными детьми, в этом нет ничего такого», — подчеркнул Оболонский.

Напомним, переводить в спецучреждения школьников-буллеров призвал зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян. По его мнению, если отдельные учащиеся не готовы принять нормы поведения, объяснять последствия их поведения следует уже в других образовательных учреждениях. Гаспарян отметил, что подобные меры должны сопровождаться комплексной работой, включая социальную рекламу, а также повышение ответственности педагогов.

В Госдуме ранее не одобрили идею изоляции детей-буллеров в спецшколах.
 
