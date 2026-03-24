В московском аэропорту ввели ограничения

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения
В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введены временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

Уточняется, что эти меры приняты в связи с действием сигнала «ковер».

«Аэропорт Шереметьево обеспечивает прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, возможны корректировки в расписании полетов.

Незадолго до этого в Росавиации сообщили об отмене временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее более 300 рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурга.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!