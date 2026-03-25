Путин посмертно наградил сотрудников ДПС, погибших при теракте в Москве

Сотрудники ДПС, 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, погибшие при взрыве в Москве, награждены орденами Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова, сотрудники ДПС Южного округа ценой собственной жизни предотвратили теракт, который мог унести жизни сотен жителей столицы.

Взрыв, при котором погибли двое сотрудников ДПС, произошел в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве. По данным Следственного комитета России, полицейские увидели подозрительного мужчину рядом со служебным автомобилем. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Вместе с Ильей Климановым и Максимом Горбуновым погиб и исполнитель теракта. Установлено, что мужчина приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в «шпионской операции».

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

