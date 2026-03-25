Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Путин посмертно наградил сотрудников ДПС, погибших при теракте в Москве

Сотрудники ДПС, погибшие при взрыве в Москве, посмертно награждены указом Путина
Госавтоинспекция Москвы

Сотрудники ДПС, 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, погибшие при взрыве в Москве, награждены орденами Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова, сотрудники ДПС Южного округа ценой собственной жизни предотвратили теракт, который мог унести жизни сотен жителей столицы.

Взрыв, при котором погибли двое сотрудников ДПС, произошел в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве. По данным Следственного комитета России, полицейские увидели подозрительного мужчину рядом со служебным автомобилем. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Вместе с Ильей Климановым и Максимом Горбуновым погиб и исполнитель теракта. Установлено, что мужчина приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в «шпионской операции».

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее Путин посмертно наградил сторожа краеведческого музея из Суджи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!