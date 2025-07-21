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Путин посмертно наградил сторожа краеведческого музея из Суджи

Сторож краеведческого музея из Суджи посмертно награждена указом президента РФ
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gtrkkursk.ru

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» II степени сторожа Суджанского краеведческого музея в Курской области Аллу Андрееву. Указ размещен на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что Андрееву наградили за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Алла Андреева погибла в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Суджанскому краеведческому музею в марте 2025 года. Еще двое сотрудников получили ранения. Здание оказалось полностью уничтожено.

Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Андреева храбро исполняла свой долг до последней минуты. Несмотря на обстрелы, она до последнего оберегала уникальную коллекцию музея и здание, в котором работала.

«Такие, как Алла Александровна Андреева — больше, чем просто люди. В их сердцах — бесконечное чувство любви и долга. К своему делу, к своей истории, к своей стране», — написал Хинштейн.

До этого Хинштейн сообщил, что 5-летнего мальчика Толю, который во время атаки ВСУ по пляжу в Курской области закрыл собой маму, представят к награде. Глава региона отметил, что память об этом событии и о людях необходимо хранить и оберегать.

Ранее Путин посмертно наградил курского подростка, пытавшего спасти утопающего друга.

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