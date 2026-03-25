Ветеринар объяснила, почему кошка отказывается от еды

Кошка может потерять аппетит и начать отказываться от еды из-за сильного стресса, проблем со здоровьем или перемен в рационе. Об этом «Известиям» рассказала ветеринарный врач AlphaPet Дарья Богданова.

Специалист подчеркнула, что в большинстве случаев потеря аппетита у кошек оказывается не простым капризом, а симптомом плохого самочувствия. Этим животным свойственно скрывать свою боль, поэтому отказ от пищи может стать заметным признаком проблем, в числе которых болевые инфекционные заболевания, интоксикация или просто болевые ощущения.

«Если кошка не ест более 24 часов (для котят этот срок еще меньше) или отказ сопровождается вялостью, рвотой, диареей — не экспериментируйте с едой, не ждите, а лучше сразу запишитесь к врачу. Ветеринарный специалист соберет анамнез питомца и при необходимости порекомендует провести необходимую диагностику», — объяснила врач.

Она добавила, что другой распространенной причина отказа от еды является стресс. Кошки чувствительно реагируют на изменения в окружающей их среде, например на перестановку мебели, появление новых питомцев или шум. Любые перемены, нарушающие привычный уклад жизни животного, могут оказать влияние не его пищевое поведение.

Помимо этого, немаловажную роль играет чистота миски и условия кормления, поскольку кошки обладают чувствительным обонянием. Также причиной отказа от пищи может оказаться некачественный или испорченный продукт, а также изменение рецептуры. Поэтому хозяевам важно проверять свежеть корма и придерживаться режима кормления.

Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина до этого рассказала «Газете.Ru», что весной многие владельцы замечают сильные изменения в поведении питомцев: они становятся более активными, беспокойными, чаще бегают по квартире и требуют внимания. Особенно ярко это проявляется у кошек. По словам специалиста, главная причина — изменение продолжительности светового дня. После зимы он заметно увеличивается, а это напрямую влияет на гормональный фон животного.

Ранее ветеринар рассказал, можно ли выгуливать домашнюю кошку.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
