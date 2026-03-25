Косметолог ответила, нужно ли включать тонер в уход за кожей

Косметолог Ромашина: тонер необязательно включать в уход за кожей
Использование тонеров не является обязательным этапом в уходе за кожей. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

По ее словам, изначально это средство создавалось для восстановления pH-баланса кожи после использования агрессивного мыла, однако, теперь очищающие средства имеют сбалансированный состав и не нарушают кислотную мантию эпидермиса. В связи с этим чаще всего использование дополнительного жидкого продукта является лишним шагом, который только увеличивает риск раздражения.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с эффектом «переухоженной кожи». Когда клиент использует тонер, сыворотку и плотный крем одновременно, поры попросту задыхаются под слоем полимеров. Я лично наблюдала, как переход к двухэтапному уходу — мягкое очищение и базовое увлажнение — решал проблемы с высыпаниями быстрее, чем арсенал из десяти баночек», — заключила Ромашина.

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова до этого говорила, что очищение кожи с помощью энзимной пудры поможет избавиться от мелких черных точек в домашних условиях. По ее словам, в домашнем уходе важно соблюдать стерильность. Так, лучше дезинфицировать кожу и использовать перчатки. Кроме того, для удаления черных точек можно применять ватный диск с хлоргексидином.

Ранее косметолог объяснила, что влияет на образование комедонов.

 
