Косметолог объяснила, что влияет на образование комедонов

Косметолог Миронова: питание и стресс влияют на образование комедонов
Комедоны (закупоренные волосяные фолликулы) на лице возникают на фоне сочетания внутренних и внешних факторов, куда входят гормональные изменения, стресс, ошибки в уходе, питание и нарушения обновления кожи. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

По ее словам, такие высыпания бывают открытыми, которые выглядят как черные точки, и закрытыми — они остаются светлыми и напоминают белые точки под кожей.

«Открытые комедоны — это черные точки, когда кожное сало и омертвевшие клетки окисляются на воздухе и темнеют. Закрытые комедоны — это белые точки, потому что их содержимое не выходит на поверхность и не контактирует с воздухом. При этом формируются они одинаково — из-за скопления кожного сала и клеток кожи в поре. В результате образуется пробка, которая закупоривает фолликул», — пояснила Миронова.

Эксперт пояснила, что полностью избавиться от комедонов самостоятельно сложно, однако, можно значительно снизить их количество. Для этого нужно уделять внимание базовому уходу — очищению, регулярному отшелушиванию и легкому увлажнению. Кроме того, можно использовать дополнительные средства для очищения пор.

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова до этого говорила, что очищение кожи с помощью энзимной пудры поможет избавиться от мелких черных точек в домашних условиях. По ее словам, в домашнем уходе важно соблюдать стерильность. Так, лучше дезинфицировать кожу и использовать перчатки. Кроме того, для удаления черных точек можно применять ватный диск с хлоргексидином.

