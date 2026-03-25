Врач предупредила, чем грозит хроническая нехватка сна

Врач Лаврентьева: хроническая нехватка сна может нарушить метаболизм
Хроническая нехватка сна может серьезно навредить организму, в том числе нанести удар по иммунитету и метаболизму. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, дефицит отдыха способен повысить риск развития сахарного диабета, а также сердечно-сосудистых болезней. На фоне регулярных перегрузок стрессовый гормон также заставляет тело копить жир и переводить организм в режим выживания.

Врач подчеркнула, что очистка мозга от токсичных продуктов обмена происходит именно во время глубоких фаз сна, поэтому без сна у людей могут начаться проблемы с концентрацией и принятием стратегических решений.

«В моей практике я часто наблюдаю, как пациенты игнорируют сигналы тела, считая их проявлением слабости. На самом деле, постоянная усталость — это крик организма о биохимическом истощении. Пренебрежение отдыхом ведет к тому, что надпочечники перестают адекватно реагировать на раздражители, что в конечном итоге выливается в серьезные хронические заболевания, которые невозможно вылечить просто недельным отпуском», — отметила Лаврентьева.

Врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского Университета Серго Центерадзе до этого говорил, что регулярный сон менее шести часов может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из-за этого также возрастает риск онкологических заболеваний.

Ранее врач объяснила, что поможет улучшить сон весной.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
