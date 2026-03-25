Врач объяснила, что поможет улучшить сон весной

Привычка не закрывать окна плотными шторами поможет улучшить сон в весенний период. Об этом «Москве 24» рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, в этом случае утром в квартиру будет поступать больше света, что позволит просыпаться бодро. Ранний активный подъем при этом будет вызывать естественную бодрость вечером и более крепкий сон.

Врач также посоветовала проверить уровень витаминов и микроэлементов в организме и при наличии дефицитов восполнить его, но только после консультации со специалистом. Она отметила, что избыток некоторых веществ может навредить здоровью. Так, например, переизбыток витамина D может приводить к бессоннице.

«Также надо учитывать, что препараты с витамином D следует принимать утром, потому как они дают бодрящий эффект. Соответственно, вечерний прием может стать причиной проблем со сном», – предупредила Царева.

Врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского Университета Серго Центерадзе до этого говорил, что регулярный сон менее шести часов может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, возрастает риск онкологических заболеваний.

