Врач назвала главный признак зависимости от гаджетов

Хроническая бессонница является наиболее явным признаком зависимости от гаджетов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-сомнолог Татьяна Лапина.

Она пояснила, что синий свет (HEV-излучение) мониторов препятствует синтезу мелатонина и обманывает мозг, имитируя световой день. На фоне этого сон становится поверхностным и тревожным. Кроме того, регулярные вибрации и звуки уведомлений заставляют нервную систему быть в состоянии гипербдительности, что приводит к накоплению нейротоксинов.

Чтобы не допустить таких последствий, врач посоветовала внедрять режим «цифрового заката» минимум за час до сна, чтобы лимбическая система могла переключиться из режима поиска угроз в режим покоя.

«В моей практике пациенты часто жалуются на разбитость, не осознавая, что их телефон — главный враг отдыха. Мозг воспринимает свечение экрана как сигнал «солнце в зените», и запуск сна становится физиологически невозможным. Я лично наблюдала, как отказ от смартфона в спальне за две недели восстанавливал структуру сна лучше любых медикаментов», — заключила Лапина.

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Института исследований старения Hebrew SeniorLife до этого обнаружили, что сок кислой вишни может увеличивать продолжительность сна у пожилых людей с бессонницей.

Ранее были названы два ночных симптома рака.