Экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто ни дня не работал

Отсутствие трудового стажа не лишает пенсии, однако влияет на ее размер и время назначения. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что при отсутствии трудового стажа гражданин не может рассчитывать на пенсию по старости. В этом случае назначается социальная пенсия — на пять лет позже установленного пенсионного возраста.

По данным Соцфонда РФ на 1 января 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляет около 24,8 тыс. рублей, а социальная — чуть более 13,5 тыс. рублей.

До этого профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что право на накопительную пенсию имеют россияне, родившиеся после 1967 года, за которых работодатели до 2014 года перечисляли взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

Она пояснила, что выплата формируется, если в составе взносов работодателя были отчисления в размере 6%. Также в 2002–2004 годах работодатели перечисляли по 2% для мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения.

