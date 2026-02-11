Размер шрифта
Общество

Число рабочих из стран Азии в России резко выросло

ФСБ: рабочих из Индии и Бангладеш в России стало в 1,5 раза больше
Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Граждане Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы стали приезжать в Россию на работу значительно чаще — за год поток вырос примерно в 1,5 раза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ.

Если в 2024 году на эти четыре страны приходилось около 28,4 тыс. поездок с целью «работа», то в 2025 году — уже 44,6 тыс. Наибольшее число поездок зафиксировано у граждан Индии: показатель вырос с 25,8 тыс. до 38 тысяч. По Шри-Ланке динамика также составила примерно полтора раза — с 1,19 тыс. до 1,8 тысячи.

Самый заметный относительный рост показала Мьянма: если в 2024 году было зафиксировано 18 рабочих поездок, то в 2025 году — более 230. У граждан Бангладеш количество поездок увеличилось почти в 3,5 раза — с примерно 1,3 тыс. до более чем 4,5 тысячи.

Гражданам этих стран требуется виза для въезда в Россию. Трудоустройство осуществляется по механизму квотирования: иностранные работники приезжают под конкретные запросы работодателей и могут находиться в стране до трех лет при продлении разрешения.

Как пояснила «Ведомостям» представитель рекрутинговой компании «Интруд», наибольший спрос на работников из этих государств наблюдается в складской логистике, строительстве, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности, ЖКХ, пищевом производстве и ритейле. Иностранные сотрудники задействованы в Подмосковье, Ленинградской и Калининградской областях, а также на Дальнем Востоке.

Эксперты отмечают, что мигранты из визовых стран приезжают под конкретного работодателя и не могут свободно сменить место работы. В случае расторжения контракта они обязаны покинуть Россию. По мнению аналитиков, в перспективе организованный набор работников из визовых стран может частично компенсировать дефицит кадров в строительстве, производстве и ЖКХ.

Ранее число въездов иностранцев в Россию сократилось на 1 млн человек в 2025 году.
 
