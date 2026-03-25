Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Минпросвещения назвало срок подачи документов для приема в первый класс

В России 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы
Прием заявлений в первые классы российских школ на 2026/2027 учебный год начнется 1 апреля или раньше по решению школы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Первый этап подачи заявлений продлится с 1 апреля по 30 июня. Он проходит для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для тех, кто проживает на закрепленной за школой территории.

Документы можно подать лично в школу или письмом. Кроме того, родители могут записать ребенка в школу через «Госуслуги».

Второй этап состоится с 6 июля по 5 сентября. В ходе него можно подать заявку в учебное учреждение не по месту прописки при наличии свободных мест.

Уведомление о зачислении должно поступить в личный кабинет на «Госуслугах» и на указанный почтовый или электронный адрес.

Ранее одна из самых дорогих школ РФ собрала плату за год вперед и закрылась.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!