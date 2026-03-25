Минпросвещения назвало срок подачи документов для приема в первый класс

Прием заявлений в первые классы российских школ на 2026/2027 учебный год начнется 1 апреля или раньше по решению школы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Первый этап подачи заявлений продлится с 1 апреля по 30 июня. Он проходит для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для тех, кто проживает на закрепленной за школой территории.

Документы можно подать лично в школу или письмом. Кроме того, родители могут записать ребенка в школу через «Госуслуги».

Второй этап состоится с 6 июля по 5 сентября. В ходе него можно подать заявку в учебное учреждение не по месту прописки при наличии свободных мест.

Уведомление о зачислении должно поступить в личный кабинет на «Госуслугах» и на указанный почтовый или электронный адрес.

