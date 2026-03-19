Врач перечислила продукты, которые усиливают аллергию весной

В весенний сезон аллергию на цветение может усилить употребление некоторых продуктов, в числе которых яблоки, морковь и персики. Об этом aif.ru рассказала профессор, д.м.н., заведующая отделением аллергологии ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина.

Эксперт объяснила, что в период цветения симптомы могут усилиться из-за перекрестной аллергии. Организм может начать реагировать не только на пыльцу, но и на пищевые продукты с похожими белками.

«Некоторые белки пыльцевых и пищевых аллергенов схожи. Иммунная система распознает ту часть молекул белков, которые имеют однотипную структуру и к которым как раз возникает повышенная чувствительность», — объяснила специалист.

По ее словам, состояние людей с аллергией на березу может ухудшиться из-за употребления яблок, моркови, орехов, сои, сельдерея, бананов и некоторых других продуктов.

Врач добавила, что может произойти и обратная ситуация, при которой без аллергической реакции на пыльцу употребление «перекрестных» продуктов способно вызвать характерные симптомы.

Для того чтобы точно определить аллергены, рекомендуется пройти современную компонентную аллергодиагностику. Благодаря ей удастся выявить конкретные белки, провоцирующие реакцию.

Врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что на аллергию могут указывать слезотечение, затрудненное дыхание, зуд и ряд других характерных симптомов. По его словам, при любом отклонении здоровья от нормы необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

