Стало известно о поведении в колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

Московский областной суд отказался смягчить наказание бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за мошенничество при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что администрация колонии выяснила, что Митволь не встал на путь исправления. Также экс-чиновник и его родственники возместили только 2,1 миллиона рублей из общей суммы ущерба на сумму 951 миллион рублей.

Адвокат Митволя отметил, что его подзащитный добросовестно трудится в колонии, а также раскаивается в содеянном. К дисциплинарной ответственности Митволь не привлекался, взысканий не получал и имеет одно поощрение.

В сентябре сообщалось, что суд отказал Митволю в условно-досрочном освобождении.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам.

Ранее сообщалось, кем Митволь работает в колонии.