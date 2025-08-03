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Липецкие коммунисты обратились в полицию из-за пропажи баннера со Сталиным

С фасада офиса липецкой КПРФ демонтировали баннер со Сталиным и участником СВО
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Telegram-канал «Липецкий обком КПРФ»

Неизвестные похитили баннер с Иосифом Сталиным и участником специальной военной операции (СВО) со здания офиса липецкого областного отделения КПРФ. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

В липецком обкоме КПРФ отметили, что баннер был размещен на фасаде здания. На нем был изображен Сталин и участник СВО на фоне красного Знамени Победы. Это изображение сопровождалось цитатой Молотова: «Наше дело правое, Победа будет за нами!».

Отмечается, что баннер «варварски сорвали» и увезли в неизвестном направлении. Установить, кто это сделал, пока не удалось. Но представители партии убеждены, что это дело рук местных властей, поскольку ранее они выдавали предписания на демонтаж баннера и световых коробов. Коммунисты обратились в полицию.

До этого арбитражный суд Вологодской области обязал демонтировать памятник Иосифу Сталину в Вологде и вернуть в бюджет 10,5 млн рублей, потраченных на его создание. Согласно постановлению суда, монумент надлежит убрать с территории музея и передать заказчику — предпринимателю, финансировавшему проект. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее в Киргизии демонтировали 25-метрового Ленина.

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