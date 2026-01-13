Размер шрифта
Новости. Общество

Женщина из Обнинска получила ожог второй степени из-за полотенцесушителя

В Обнинске женщина задела полотенцесушитель и получила сильный ожог. Об этом сообщает Telegram-канал «ES!».

Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Энгельса. По словам женщины, она оступилась в ванной комнате и рукой задела висевший там полотенцесушитель, который оказался настолько раскаленным, что та получила ожог второй степени.

После случившегося пострадавшая связалась с управляющей компанией — аварийная служба оперативно отреагировала и провела работы по снижению температуры горячей воды в системе.

До этого в Петербурге 90-летняя пенсионерка застряла в полотенцесушителе и получила ожоги. У пострадавшей оказалось поражено 5% поверхности тела — ее не спасли.

Ранее в Ленобласти пенсионерка обварилась в бане и попала в реанимацию.

