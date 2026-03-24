Две школьницы провалились под лед на пруду в Кирове

В Кирове две 11-летние девочки провалились под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 24 марта на улице Северо-Садовая. Школьницы вышли на лед на пруду и провалились в воду.

Прохожие, ставшие очевидцами случившегося, спасли детей и вызвали на место происшествия скорую помощь. Медики осмотрели девочек — госпитализация им не потребовалась.

До этого две школьницы провалились под лед в Калининграде. На помощь школьницам пришли очевидцы. Они вытащили детей из воды, к этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Помощь медиков детям не потребовалась и их отправили домой.

Ранее двое подростков переходили Волгу по льду и пропали.

 
