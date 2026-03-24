В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллеза

В Новосибирской области ликвидированы все очаги распространения пастереллеза. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишет ТАСС.

«Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу в Новосибирской области. Главный результат работы на текущий момент — это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области», — сказал он.

22 марта глава региона Андрей Травников встретился с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу села Козиха.

Травников отметил, что многие жители оформляют документы для получения компенсации.

До этого губернатор сообщал, что 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота. По его словам, только за один вечер жителям перечислили 6 607 360 рублей.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.

 
